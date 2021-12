Milan, Zazzaroni duro: “Con i quarantenni e Messias si fa fatica” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) duro attacco di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di cui è direttore. Il noto giornalista ha commentato l’eliminazione del Milan dalla Champions League con l’ultimo posto che vuol dire anche niente Europa League e con quattro punti che valgono il secondo peggior risultato per un’italiana nei gironi: “Nella serata-chiave Pioli ha dovuto rinunciare a troppi titolari, ma è altrettanto vero che Klopp, per il quale non è mai Natale, aveva mandato in campo un Liverpool per metà di seconde scelte. A dieci dalla fine ha tolto addirittura Salah (lui, sì, da Pallone d’oro), Mané e Origi, e insomma mi viene da dire che con i quarantenni e Messias in Champions si fa fatica”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021)attacco di Ivansul Corriere dello Sport di cui è direttore. Il noto giornalista ha commentato l’eliminazione deldalla Champions League con l’ultimo posto che vuol dire anche niente Europa League e con quattro punti che valgono il secondo peggior risultato per un’italiana nei gironi: “Nella serata-chiave Pioli ha dovuto rinunciare a troppi titolari, ma è altrettanto vero che Klopp, per il quale non è mai Natale, aveva mandato in campo un Liverpool per metà di seconde scelte. A dieci dalla fine ha tolto addirittura Salah (lui, sì, da Pallone d’oro), Mané e Origi, e insomma mi viene da dire che con iin Champions si fa”. SportFace.

