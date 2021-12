Milan-Liverpool 1-2. Le statistiche del match (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tabellino di Milan-Liverpool 1-2, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel 2004/05 (uno) aveva ottenuto quattro o meno punti in una fase a gironi della competizione. Nelle quattro sfide europee tra Milan e Liverpool entrambe le squadre sono sempre andate in gol. Mohamed Salah ha segnato il suo 20° gol della stagione in tutte le competizioni con il Liverpool, alla sua 21ª presenza. È il primo giocatore a segnare più di 20 gol in cinque stagioni consecutive con i Reds dai tempi di Ian Rush (sei tra il 1981-82 e il 1986-87). Fikayo Tomori è solo il terzo giocatore inglese a segnare un gol in Champions League contro una squadra inglese giocando ... Leggi su footdata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tabellino di1-2, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Ilha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel 2004/05 (uno) aveva ottenuto quattro o meno punti in una fase a gironi della competizione. Nelle quattro sfide europee traentrambe le squadre sono sempre andate in gol. Mohamed Salah ha segnato il suo 20° gol della stagione in tutte le competizioni con il, alla sua 21ª presenza. È il primo giocatore a segnare più di 20 gol in cinque stagioni consecutive con i Reds dai tempi di Ian Rush (sei tra il 1981-82 e il 1986-87). Fikayo Tomori è solo il terzo giocatore inglese a segnare un gol in Champions League contro una squadra inglese giocando ...

