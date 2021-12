Marcianise, al via la VI edizione di “Xmas on the Streets” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Al via la VI edizione di ‘Xmas on the Streets’, rassegna di eventi organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi, in collaborazione con le associazioni del territorio, per far vivere la magia del Natale ai cittadini di Marcianise e a quanti sceglieranno di visitare la città durante le festività. Da domani 8 dicembre, le strade di Marcianise si animeranno grazie alle tante iniziative previste nel ricco programma stilato: musica, arte, eventi culturali, prodotti tipici e le bellissime luminarie. Alle ore 9 in piazza Umberto I, con l’apertura dello stand Campagna Amica, avrà inizio la 71esima Giornata del Ringraziamento, manifestazione promossa dall’associazione ‘Il Cortile di Cerere’ in collaborazione con la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Al via la VIdi ‘on the’, rassegna di eventi organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi, in collaborazione con le associazioni del territorio, per far vivere la magia del Natale ai cittadini die a quanti sceglieranno di visitare la città durante le festività. Da domani 8 dicembre, le strade disi animeranno grazie alle tante iniziative previste nel ricco programma stilato: musica, arte, eventi culturali, prodotti tipici e le bellissime luminarie. Alle ore 9 in piazza Umberto I, con l’apertura dello stand Campagna Amica, avrà inizio la 71esima Giornata del Ringraziamento, manifestazione promossa dall’associazione ‘Il Cortile di Cerere’ in collaborazione con la ...

