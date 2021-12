Lite e spari a Castellammare di Stabia | gambizzato chef 37enne

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Indagini sono in corso adiper risalire agli autori e al movente del ferimento di unodi 37 anni, di Gragnano, avvenuta stanotte intorno alle 1,15 davanti a un noto bar della città. L’uomo ha riferito alla Polizia, che indaga, di avere avuto una, per motivi ancora da chiarire, e di essere stato colpito al polpaccio ed al malleolo e un terzo proiettile si è conficcato nel cellulare che gli ha fatto da ‘scudo’ all’inguine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La vittima ha raccontato agli inquirenti di una ritorsione per essere intervenuto dopo unamentre era nel bar a bere un caffè. Sul fatto ci sono indagini in corso. ...L'uomo ha raccontato di essere rimasto coinvolto in unatra alcune persone nei pressi di un bar al Viale Europa di Castellammare di Stabia, quando uno dei partecipanti ha estratto una pistola e ...Prima la lite, poi la sparatoria all'esterno del bar di Castellammare. È rimasto ferito nella notte M.C., 37 anni, cuoco di Gragnano con piccoli precedenti alle spalle. L'uomo ...Choc in piena notte in un bar del viale Europa. Un uomo di 37 anni di Gragnano è stato raggiunto da 3 colpi di pistola rimanendo ferito. E’ successo tutto alle 2.30 circa di questa notte. L’uomo, uno ...