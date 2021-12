La pandemia dei No vax. In rianimazione ci sono quasi solo loro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In una settimana sono aumentati del 15 per cento i pazienti ospedalizzati non vaccinati e sono diminuiti del 22 per cento i ricoverati vaccinati. E se si guarda agli ultimi 15 giorni, emerge come i No vax in terapia intensiva abbiano avuto un rapido incremento del 32 per cento mentre i vaccinati in terapia intensiva si siano ridotti del 33 per cento. Questi i dati dell'ultimo report del 7 dicembre degli ospedali sentinella di Fiaso (la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), che ha confermato e consolidato il trend, già evidenziato nella rilevazione del 30 novembre, delle ospedalizzazioni Covid nei reparti di rianimazione. Età e altre patologie Complessivamente sono 97 i ricoverati nelle terapie intensive dei 16 ospedali sentinella con un incremento del 2 per cento rispetto a una settimana fa ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In una settimanaaumentati del 15 per cento i pazienti ospedalizzati non vaccinati ediminuiti del 22 per cento i ricoverati vaccinati. E se si guarda agli ultimi 15 giorni, emerge come i No vax in terapia intensiva abbiano avuto un rapido incremento del 32 per cento mentre i vaccinati in terapia intensiva si siano ridotti del 33 per cento. Questi i dati dell'ultimo report del 7 dicembre degli ospedali sentinella di Fiaso (la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), che ha confermato e consolidato il trend, già evidenziato nella rilevazione del 30 novembre, delle ospedalizzazioni Covid nei reparti di. Età e altre patologie Complessivamente97 i ricoverati nelle terapie intensive dei 16 ospedali sentinella con un incremento del 2 per cento rispetto a una settimana fa ...

