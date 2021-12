Griezmann, a volte tornare a casa può far bene (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Antoine Griezmann è tornato il giocatore che con i colori dell’Atlético Madrid aveva raggiunto le luci della ribalta anni fa, ovvero uno dei migliori attaccanti d’Europa. Il francese è stato fondamentale nel trionfo dei Colchoneros contro il Porto, con un gol e un assist. E’ la versione di Griezmann che voleva Simeone, un calciatore decisivo nelle gare importanti. E non era facile in un match complicato come quello di ieri al Do Dragao, ancor di più dopo aver visto il suo compagno d’attacco Luis Suárez infortunarsi ed uscire in lacrime al 12?. Ma Griezmann si è liberato della marcatura di Otávio e ha spinto in porta il passaggio di Lemar, leggermente deviato da Taremi.Si tratta del suo settimo gol stagionale, il quarto in Champions League in appena cinque partite. Lo stesso numero di gol che ha realizzato nei 16 incontri europei con la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Antoineè tornato il giocatore che con i colori dell’Atlético Madrid aveva raggiunto le luci della ribalta anni fa, ovvero uno dei migliori attaccanti d’Europa. Il francese è stato fondamentale nel trionfo dei Colchoneros contro il Porto, con un gol e un assist. E’ la versione diche voleva Simeone, un calciatore decisivo nelle gare importanti. E non era facile in un match complicato come quello di ieri al Do Dragao, ancor di più dopo aver visto il suo compagno d’attacco Luis Suárez infortunarsi ed uscire in lacrime al 12?. Masi è liberato della marcatura di Otávio e ha spinto in porta il passaggio di Lemar, leggermente deviato da Taremi.Si tratta del suo settimo gol stagionale, il quarto in Champions League in appena cinque partite. Lo stesso numero di gol che ha realizzato nei 16 incontri europei con la ...

