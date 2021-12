Gli applausi a Mattarella | il Pd e la crepa con Italia Viva Parla Miceli

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ieri sera ad applaudire il Presidente c’era l’intero Paese”. I sei minuti di battimani scrosciante al capo dello Stato Sergio, alla Prima della Scala, hanno fatto rumore. Così come l’invocazione a rimanere al suo posto, fino alla fine della legislatura. “Bis-Bis”. Eppureha più volte ribadito che i primi giorni di febbraio lascerà il Colle. Dunque “pur riconoscendo la capacità del Presidente di aver tenuto assieme il Paese in uno dei momenti più difficili dal Dopoguerra, bisogna rispettare la sua volontà”. Il deputato Pd Carmelo, antepone a tutto la presa d’atto di una scelta che non ammette cambi di rotta. Il Paese vuoleal Quirinale, oltre il mandato. Lui ha detto che non sarà così. Ora che succederà? Il presidenteha il merito di aver tracciato una ...

