Emma Muscat | sola ma più forte che mai | ' Più di te' è il mio inno alla fiducia in se stessi

Advertising

Cl45427437 : Prima o poi la Warner mi blocca ?????? #piudite @WARNERMUSICIT giuro che se mi fate uscire un duetto irama - Emma Musc… - lunanz33 : @EmoloAlessandro Amici 17, anno di Biondo e Emma Muscat - emmamusatstan : RT @Cl45427437: Se MDF dovesse invitare Einar ad #amici21 a presentare il suo nuovo singolo e non Emma Muscat con 2 dischi d'oro e un nuov… - iIlicitgilmore : non emma muscat che vuole duettare con la lisandra ragazzi - maripuds : RT @Manola5871: @amicii_news Vogliamo Emma Muscat … capito Mariaaaaa #amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Muscat

Ha caratterizzato le ultime due estati con i successi di 'Sangria' in coppia con Astol e 'Meglio di Sera' sempre con Astol e il cantautore spagnolo Alvaro de Luna. Adessotorna da sola per un nuovo singolo che segna una sua svolta stilistica e personale: 'Più di te'. 'C'era un'altra parte di me che volevo mostrare al pubblico - racconta a Tgcom24 - . Questo ...Dopo un'estate in compagnia di Astol e Alvaro De Luna sulle note di Meglio di sera ,è tornata con un nuovo singolo, dal titolo Più di te . Tra i quattro brani con il punteggio più alto nel primo weekend di programmazione radiofonica (dati EarOne), il brano è co - firmato ...La cantautrice e pianista maltese torna con un nuovo singolo dopo i successi ottenuti con i suoi brani estivi. Tgcom24 ne ha parlato con lei ...Dopo un'estate in compagnia di Astol e Alvaro De Luna sulle note di Meglio di sera, Emma Muscat è tornata con un nuovo singolo, dal titolo Più di te. Tra ...