Disordini in Val di Susa | ferito un carabiniere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disordini Val

Il fronte più radicale dei no Tav che si oppone all'ultimazione della linea veloce Torino Lione provoca ancora ...Tensioni nella notte a San Didero indi Susa, in provincia di Torino, dove un gruppo di No Tav appartenenti all'ala più oltranzista del movimento ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine presenti nel ...Disordini e scontri ieri sera in Val di Susa, nei pressi del cantiere di San Didero. Nell’ambito della mobilitazione No Tav per la ricorrenza dell’8 dicembre, un centinaio di antagonisti provenienti a ...Tensioni nella notte a San Didero in Val di Susa, in provincia di Torino, dove un gruppo di No Tav appartenenti all’ala più oltranzista del movimento ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le ...