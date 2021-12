Che coraggio | il Papa Ha ceduto al chiacchiericcio e l' ha ammesso

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilha fatto un altro viaggio ammirevole, e ha detto cose preziose sui migranti e sull’Europa. Poi, sull’aereo, dove la gravità si riduce fino ad annullarsi, ha detto cose forti, senza precedenti, sull’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, di cui aveva appena accettato le dimissioni. Ha detto: “Le piccole carezze, i massaggi che faceva alla segretaria, così sta la cosa. E questo è un peccato, ma non è un peccato grave. I peccati della carne non sono i più gravi. Così Aupetit è un peccatore come lo sono io, come è stato Pietro il vescovo su cui Gesù ha fondato la Chiesa e che lo aveva rinnegato. Come mai la comunità del tempo aveva accettato un vescovo peccatore? Era una chiesa normale, nella quale si era abituati a sentirci tutti peccatori, umili. Si vede che la nostra Chiesa non è abituata a dire vescovo peccatore, siamo abituati a dire che è un santo, il ...