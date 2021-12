Champions, Juve-Malmoe 1-0: bianconeri primi nel girone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juventus supera il Malmoe a Torino per 1-0 e conquista la vetta del gruppo H di Champions League grazie al pareggio rocambolesco del Chelsea per 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo. La squadra di Allegri chiude il girone con 15 punti contro i 13 degli inglesi, 5 punti per lo Zenit che va in Europa League, ultimo il Malmoe con un punto. E’ una Juventus attenta quella messa in campo da Allegri che domina la partita e gestisce le operazioni senza mai soffrire. Bellissimo il gol bianconero con l’assist d’esterno sinistro di Bernardeschi per il colpo di testa di Kean al 18?. Nella ripresa la Juve prova a cercare il raddoppio, solo sfiorato da Kean in più di un’occasione, con il portiere Diawara miracoloso sull’attaccante italiano all’83’. Il Malmoe si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lantus supera ila Torino per 1-0 e conquista la vetta del gruppo H diLeague grazie al pareggio rocambolesco del Chelsea per 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo. La squadra di Allegri chiude ilcon 15 punti contro i 13 degli inglesi, 5 punti per lo Zenit che va in Europa League, ultimo ilcon un punto. E’ unantus attenta quella messa in campo da Allegri che domina la partita e gestisce le operazioni senza mai soffrire. Bellissimo il gol bianconero con l’assist d’esterno sinistro di Bernardeschi per il colpo di testa di Kean al 18?. Nella ripresa laprova a cercare il raddoppio, solo sfiorato da Kean in più di un’occasione, con il portiere Diawara miracoloso sull’attaccante italiano all’83’. Ilsi ...

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - Gazzetta_it : Juve, per il primo posto serve un risultato migliore di quello del Chelsea #UCL - SkySport : Juventus-Malmoe, neve sullo Stadium ma la partita al momento non è a rischio #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague… - LeonardoZanna : @LeonettiFrank Comunque Juve unica italiana prima nel girone di Champions, contro i campioni d'Europa. Sarà anche… - CucchiRiccardo : @Manuensito89 Io ricordo una gara di Champions a Bucarest con la Juve. Ero al microfono. - 23... -