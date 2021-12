Calcio: Croazia. Ct Dalic prolunga fino al 2024 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' alla guida della Nazionale dal 2017 ZAGABRIA (Croazia) - Zlatko Dalic resterà sulla panchina della Nazionale croata almeno fino agli Europei del 2024: ad annunciarlo la FederCalcio. Dalic, sulla ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' alla guida della Nazionale dal 2017 ZAGABRIA () - Zlatkoresterà sulla panchina della Nazionale croata almenoagli Europei del: ad annunciarlo la Feder, sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Croazia Calcio: Croazia. Ct Dalic prolunga fino al 2024 Dalic, sulla panchina della Croazia dal 2017, ha già conquistato la qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. "Negli ultimi mesi mi sono convinto che siamo sulla buona strada - ha detto Dalic ...

Perisic, rinnovo o addio? La situazione dell’esterno croato Ivan Perisic sta disputando una stagione super: l'Inter a questo punto vorrebbe fare il possibile per rinnovargli il contratto in scadenza ...

