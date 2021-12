Boxe | Ring Roosters 2021 | Fabio Turchi combatterà contro il serbo Obradovic

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Importante novità per quanto riguarda l’11esima edizione di ‘’ di sabato 11 dicembre all’MGM di Milano. Lo sfidante ufficiale al titolo europeo dei pesi massimi leggeri(19 vittorie, 13 prima del limite, 1 sconfitta ai punti per decisione non unanime) combattera’ilVukasin(6-18-1) sulla distanza delle 6 riprese. Questo il commento di Francis Rizzo, organizzatore dell’evento: “Per noi è un onore averenel nostro evento e questo è possibile grazie alla collaborazione con l’Opi Since 82 della famiglia Cherchi e l’Opi 82 SSD di Alessandro Cherchi.è un professionista affermato, lo sfidante ufficiale al titolo europeo. ‘...

Advertising

sportface2016 : #Boxe | #RingRoosters: il fiorentino Fabio #Turchi sarà lo sfidante del serbo Vukasin #Obradovic - A_R_Esse : - Gazzetta_it : Bob Arum, novant'anni al centro del ring: da JFK a Pacquiao #boxe - KombatnetItalia : TRIAD COMBAT: ring triangolare, boxing e MMA La nuova invenzione del Triller Fight Club, un mix tra pugilato ed MM… - GazzettadiSiena : Domani alle 16.30 presso il PalaChigi in Viale Sclavo -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Ring

Sportface.it

Oggi Bob Arum festeggia il traguardo dei 90 anni: insieme a Don King, non a caso nato come lui nel 1931, è il più grande promoter di sempre della. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ......scorso suldel Rofi Centret Ringkobing in Danimarca dove l'anconetano ha mandato definitivamente al tappeto il danese Michael Nielsen. L'organizzazione dell'evento è della società Upa...Fabio Turchi, pugile fiorentino, combatterà contro il serbo Obradovic al Ring Roosters 2021 per il titolo europeo dei pesi massimi leggeri.I giovani talenti del movimento pugilistico senese salgono sul ring per una serata dedicata al pugilato interregionale. Domani, mercoledì 8 dicembrealle ore 16.30, presso il PalaChigi Mens Sana in Via ...