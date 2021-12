Bayern Monaco-Barcellona 3-0, Negelsmann: “La differenza di budget con l’Inghilterra è notevole” (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann, a seguito della vittoria per 3-0 contro il Barcellona in Champions League, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la gara. Ecco le sue parole: “Alleno la migliore squadra d’Europa? Non lo so, non alleno tutte le squadre europee. Sicuramente è una delle migliori ed è il nostro obiettivo esserlo. Abbiamo già vinto tanto e lavoriamo per migliorare. Abbiamo fatto un ottimo girone e vogliamo fare bene anche dagli ottavi in avanti. Chiusa l’era del Barcellona, può aprirsi quella del Bayern? Vedremo, non è così semplice. La differenza di budget per esempio con l’Inghilterra è notevole, abbiamo regole in Germania. Dovremo fare un ottimo scouting e trovare giocatori talentuosi che possano ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’allenatore delJulian Nagelsmann, a seguito della vittoria per 3-0 contro ilin Champions League, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la gara. Ecco le sue parole: “Alleno la migliore squadra d’Europa? Non lo so, non alleno tutte le squadre europee. Sicuramente è una delle migliori ed è il nostro obiettivo esserlo. Abbiamo già vinto tanto e lavoriamo per migliorare. Abbiamo fatto un ottimo girone e vogliamo fare bene anche dagli ottavi in avanti. Chiusa l’era del, può aprirsi quella del? Vedremo, non è così semplice. Ladiper esempio con, abbiamo regole in Germania. Dovremo fare un ottimo scouting e trovare giocatori talentuosi che possano ...

