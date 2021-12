Batosta per l’Inter, decisione obbligata: comunicato ufficiale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sfida di Champions contro il Real Madrid ha portato brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri hanno perso per squalifica Barella. L’ultimo turno di Champions League è costato caro all’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha perso a Madrid mancando la possibilità di ottenere il primo posto e nel girone e lunedi prossimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sfida di Champions contro il Real Madrid ha portato brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri hanno perso per squalifica Barella. L’ultimo turno di Champions League è costato caro aldi Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha perso a Madrid mancando la possibilità di ottenere il primo posto e nel girone e lunedi prossimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato La Juve passa prima se: tutte le combinazioni per il girone di Champions: Juve passa p… - pensier12542480 : @MilanNewsit ma finiamola, dopo una batosta che il Liverpool ha fatto di tutto per evitare e che ci siamo dati da s… - occhiopinocchio : Ganz: 'Un primo tempo bruttissimo' - DohnJoe_Q : @paolo0081 @CarloCalenda @pierremele70 @EnricoLetta Vero, e proprio perchè Calenda non conta nulla, Conte non è sca… - cynicalsecurity : @21lettere @itosettiMD_MBA @t_kurz Tra parentesi: se mi avessero fatto il booster in tempi decenti (vaccinato marzo… -