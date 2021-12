Amici non va in onda: perché, il motivo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Amici oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio di programmazione 8 dicembre 2021 perché oggi non va in onda Amici? Il daily con il talent di Maria De Filippi questo pomeriggio, 8 dicembre 2021, non viene trasmesso per rispetto della festività odierna, quella dell’Immacolata. Oggi infatti salta anche il classico appuntamento con Uomini e Donne. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività. Confermato invece l’appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip. Il daily di Amici, con le avventure dei ragazzi della scuola, tornerà regolarmente in onda domani, 9 dicembre, su Canale 5 alle 16.10. Oggi invece al posto di Uomini e Donne e ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021)oggi non va in, il, cambio di programmazione 8 dicembre 2021oggi non va in? Il daily con il talent di Maria De Filippi questo pomeriggio, 8 dicembre 2021, non viene trasmesso per rispetto della festività odierna, quella dell’Immacolata. Oggi infatti salta anche il classico appuntamento con Uomini e Donne. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività. Confermato invece l’appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip. Il daily di, con le avventure dei ragazzi della scuola, tornerà regolarmente indomani, 9 dicembre, su Canale 5 alle 16.10. Oggi invece al posto di Uomini e Donne e ...

