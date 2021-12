Allegri svela: “Dybala? Per questo ho dovuto sostituirlo” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimiliano Allegri ha avuto modo di commentare la vittoria di misura in Champions League ai danni del Malmoe, durante il post-partita. Il tecnico bianconero si è detto contento del primato nel gruppo H ma, allo stesso tempo, non soddisfatto dell’operato dei suoi nel secondo tempo. Seconda frazione di gioco che non ha visto in campo uno dei suoi protagonisti più attesi, Paulo Dybala. Dybala, Allegri, sostituzione (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)A tal proposito, l’allenatore livornese ha commentato la decisione di sostituire il numero 10 della Juventus: “Non si sentiva benissimo, allora abbiamo preferito non rischiare niente. Ma, comunque, non ha nulla“. POTREBBE INTERESSARTI: Il Torino pensa già al sostituto di Belotti: possibile uno scambio con il Cagliari Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimilianoha avuto modo di commentare la vittoria di misura in Champions League ai danni del Malmoe, durante il post-partita. Il tecnico bianconero si è detto contento del primato nel gruppo H ma, allo stesso tempo, non soddisfatto dell’operato dei suoi nel secondo tempo. Seconda frazione di gioco che non ha visto in campo uno dei suoi protagonisti più attesi, Paulo, sostituzione (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)A tal proposito, l’allenatore livornese ha commentato la decisione di sostituire il numero 10 della Juventus: “Non si sentiva benissimo, allora abbiamo preferito non rischiare niente. Ma, comunque, non ha nulla“. POTREBBE INTERESSARTI: Il Torino pensa già al sostituto di Belotti: possibile uno scambio con il Cagliari

Advertising

junews24com : Kean a rischio per Juve Malmoe? Svela le condizioni dell'attaccante - - MondoBN : JUVENTUS, Infortunio Ramsey: Allegri svela - infoitinterno : Allegri svela: «Morata stasera non era contento. Ecco perchè» - gilnar76 : Allegri svela: «Morata stasera non era contento. Ecco perchè» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Allegri svela: «Morata stasera non era contento. Ecco perchè» - -