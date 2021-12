Alla Scala trionfano Macbeth e Mattarella | pubblico chiede il bis

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) E` stato un grande successo ildi Verdi con il quale ladi Milano questa sera ha inaugurato la nuova stagione davanti ad un teatro gremito nei suoi duemila posti con il presidente della Repubblica, Sergio, accolto da diversi minuti di applausi, con ilin piedi che ha anche inneggiato a un suo "bis" per il secondo mandato. Il capo dello Stato, commosso da tanto affetto, ha ringraziato dal palco reale dove c'erano anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, oltre ai vertici delle istituzioni locali. Nell'intervallo,ha portato il suo salutosenatrice a vita Liliana Segre (a cui l'opera "è piaciuta moltissimo") e ha ringraziato i musicisti per l'ottima ...

... a partire dal sindaco di Milano Beppe Sala, è stato particolarmente significativo dal punto di vista simbolico, con il ritornovita dei teatri (e della) dopo la chiusura imposta l'anno ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato l'orchestra durante l'intervallo della Prima al teatrodi Milano. Il Maestro Placido Domingo gli ha detto: 'Ha visto le hanno chiesto il bis,è molto raro'.