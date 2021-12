2022 | il perimetro si allarga | le cyber-minacce pure

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Le previsioni disecurity si fanno fosche per il. Anche se non sono scritte sulla pietra, le tendenze che emergono da diversi studi concordano: icriminali affinano strategie e tecniche di attacco che avranno come bersaglio unaziendale sempre più vasto prodotto da un modello di studio e lavoro delocalizzati e sui servizi cloud. Così, secondo l’azienda disecurity Fortinet (pdf qui): 1) Il ransomware diventerà più distruttivo: insieme a queste tecnica basata sulla cifratura dei dati è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.