Tutto il dolore del padre di Michele Merlo: “Se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare” (Di martedì 7 dicembre 2021) A sei mesi di distanza dal giorno più brutto della sua vita, il padre di Michele Merlo trova la forza per parlare e per urlare tutta la sua rabbia. Non riesce a credere che sia accaduto davvero, non riesce a credere che Michele non ci sia più e che sia morto per negligenza. Certo, dovranno essere i giudici a stabilire di chi sono le responsabilità in questa vicenda ma appare davvero evidente, che se solo si fosse dato ascolto alle richieste di aiuto di Michele, forse si sarebbe potuto salvare. “Rimbalzato da Cittadella a Bologna, bastava un emocromo per salvarlo”. E’ questo lo sfogo amaro di Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, l’ex cantante di “Amici” scomparso sei mesi fa per leucemia fulminante. Il papà affida al “Resto del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) A sei mesi di distanza dal giorno più brutto della sua vita, ilditrova la forza per parlare e per urlare tutta la sua rabbia. Non riesce a credere che sia accaduto davvero, non riesce a credere chenon ci sia più e che sia morto per negligenza. Certo, dovranno essere i giudici a stabilire di chi sono le responsabilità in questa vicenda ma appare davvero evidente, che se solo si fosse dato ascolto alle richieste di aiuto di, forse si sarebbe potuto salvare. “Rimbalzato da Cittadella a Bologna, bastava un emocromo per salvarlo”. E’ questo lo sfogo amaro di Domenicodi, l’ex cantante di “Amici” scomparso sei mesi fa per leucemia fulminante. Il papà affida al “Resto del ...

