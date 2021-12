Truffa, attenzione a queste telefonate: potrebbero prosciugarvi il credito (Di martedì 7 dicembre 2021) Le tecniche per trarre in inganno gli utenti sono varie. La Truffa può riguardare anche le telefonate. Fate attenzione a queste cose. Truffa telefonica (AdobeStock)La tecnologia è sempre più presente nella nostra vita. Ha portato tantissimi benefici ma ha anche dei lati oscuri. In queste zone, ci sono i cybercriminali pronti a Truffare gli utenti. Le trappole sono varie e bisogna sempre stare attenti. Questo perché si rischia di dare i propri dati in pasto a persone che li utilizzeranno in maniera negativa. Molto spesso abbiamo letto di email e sms con link che portano a situazioni spiacevoli. In questo caso, invece, si parla di telefonate. queste sono molto più difficili da arginare. Rispetto agli altri metodi, in ... Leggi su chenews (Di martedì 7 dicembre 2021) Le tecniche per trarre in inganno gli utenti sono varie. Lapuò riguardare anche le. Fatecose.telefonica (AdobeStock)La tecnologia è sempre più presente nella nostra vita. Ha portato tantissimi benefici ma ha anche dei lati oscuri. Inzone, ci sono i cybercriminali pronti are gli utenti. Le trappole sono varie e bisogna sempre stare attenti. Questo perché si rischia di dare i propri dati in pasto a persone che li utilizzeranno in maniera negativa. Molto spesso abbiamo letto di email e sms con link che portano a situazioni spiacevoli. In questo caso, invece, si parla disono molto più difficili da arginare. Rispetto agli altri metodi, in ...

