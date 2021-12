Super green pass, meno dell'1% i trasgressori. Idea biglietto-skipass per i bus (Di martedì 7 dicembre 2021) meno di un trasgressore su cento. Il dato emerge con chiarezza scorrendo la tabella del Viminale sui controlli effettuati ieri, 6 dicembre, nel corso della prima giornata del Super green pass. Le persone controllate dalle forze dell’ordine sono state 119.539 (poco meno del doppio dei controlli che venivano eseguiti in precedenza). Tra queste, solo 937 sono state trovate senza il green pass, da ieri indispensabile anche per spostarsi su metro, autobus e regionali. Si tratta dello 0,78% del campione. Una percentuale bassa che testimonia che certamente i controlli vanno fatti, ma che le persone che non rispettano le regole introdotte per la pandemia sono una sparuta minoranza. Perché ci sono tanti vaccinati, e perché ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021)di un trasgressore su cento. Il dato emerge con chiarezza scorrendo la tabella del Viminale sui controlli effettuati ieri, 6 dicembre, nel corsoa prima giornata del. Le persone controllate dalle forze’ordine sono state 119.539 (pocodel doppio dei controlli che venivano eseguiti in precedenza). Tra queste, solo 937 sono state trovate senza il, da ieri indispensabile anche per spostarsi su metro, autobus e regionali. Si trattao 0,78% del campione. Una percentuale bassa che testimonia che certamente i controlli vanno fatti, ma che le persone che non rispettano le regole introdotte per la pandemia sono una sparuta minoranza. Perché ci sono tanti vaccinati, e perché ...

Advertising

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - RomanatoM : RT @Corriere: ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - HuffPostItalia : Super green pass, meno dell'1% i trasgressori. Idea biglietto-skipass per i bus -