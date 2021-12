Reportage in versi sulla depressione

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 7 dicembre 2021) La- la fragilità che l’accompagna, il dolore e l’isolamento che genera – è la compagna dei nostri tempi, un male ancora oscuro come ai tempi di Giuseppe Berto, ma più comune, più raccontato, non ancora compreso. I depressi sono tanti, milioni solo in Italia. Nascosti o visibili, disorientati e smottati, scombussolati, soli, felici (ma senza saperlo, senza godimento) e infelici, amati ma invano, tutto mescolato, come scriverebbe Guimarães Rosa. Chi è depresso vive in uno spazio bianco opaco, in un non tempo che si dilata (come i fiori di Amelia Rosselli) e si comprime, ma senza un perché. Il depresso sta e fa, senza stare né fare sul serio, perché tutto gli pare insormontabile (o totalmente sormontabile, che è peggio ancora), inutile, vano. Spesso è la letteratura che ci aiuta a comprendere le cose, quantomeno a mostrarcele nella loro complessità, ...