“Questo è rigore ovunque”: Milan, polemiche contro l’arbitro dopo il ko (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un episodio da moviola che sta facendo molto discutere. Riguarda un intervento avvenuto durante la sfida tra Milan e Liverpool. Grande delusione in casa Milan. La sconfitta casalinga contro il Liverpool dà bene la dimensione di quello è stato un crollo pesante, che ha portato all’eliminazione dei rossoneri. Addio non soltanto alla Champions, visto che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un episodio da moviola che sta facendo molto discutere. Riguarda un intervento avvenuto durante la sfida trae Liverpool. Grande delusione in casa. La sconfitta casalingail Liverpool dà bene la dimensione di quello è stato un crollo pesante, che ha portato all’eliminazione dei rossoneri. Addio non soltanto alla Champions, visto chearticolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ARappazzo : Certo che vedere l‘ex arbitro Cesari che vede un rigore su #Kessie è una goduria! #MILLIV ???????? In Europa questo non è rigore - VosskZ : @mangone71 No però il rigore dato all'atletico se lo sono inventato, senza contare i 2 gol irregolari del porto. Qu… - Aledaddo70 : @gabryhz Ma dite Arthur quello che gira intorno a sé stesso con il pallone e lo perde al limite dell'aria di rigore… - theysaythegeni1 : @jerryscottismo 'questo è rigore anche in Europa!' Episodio simile a Roma Milan, uno è rigore l'altro no. Benvenuti… - enzo_acca : @SCRIGNOMAGICO Troppo difficile questo girone per il Milan. Troppi infortunati in questa partita. Unici rammarico i… -