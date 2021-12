Patrick Zaki "scarcerato ma non assolto". Udienza farsa di 4 minuti, svolta in Egitto: come lo hanno mostrato in aula, l'orrore (Di martedì 7 dicembre 2021) scarcerato, ma non assolto. Patrick Zaki uscirà dal carcere egiziano dopo esserci rimasto detenuto per 22 mesi, anche se l'inferno giudiziario in cui è precipitato da quasi 2 anni non è terminato. L'Udienza in tribunale a Mansura, sul delta del Nilo, è durata appena 4 minuti. Una farsa legale, come tutto il processo a carico dello studente egiziano dell'università di Bologna accusato di diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici. Un caso di violazione dei diritti umani che ha causato frizioni tra il regime del Cairo e i governi italiani, anche alla luce della tragica morte dello studente italiano Giulio Regeni, assassinato dai servizi segreti del Cairo e su cui il regime continua a non voler collaborare. Zaki è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021), ma nonuscirà dal carcere egiziano dopo esserci rimasto detenuto per 22 mesi, anche se l'inferno giudiziario in cui è precipitato da quasi 2 anni non è terminato. L'in tribunale a Mansura, sul delta del Nilo, è durata appena 4. Unalegale,tutto il processo a carico dello studente egiziano dell'università di Bologna accusato di diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici. Un caso di violazione dei diritti umani che ha causato frizioni tra il regime del Cairo e i governi italiani, anche alla luce della tragica morte dello studente italiano Giulio Regeni, assassinato dai servizi segreti del Cairo e su cui il regime continua a non voler collaborare.è ...

