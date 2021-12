Patrick Zaki sarà scarcerato, svolta in Egitto (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo studente egiziano Patrick Zaki, 30 anni, dell’Università di Bologna sarà scarcerato. “Anche se non è stato assolto” dalle accuse. Lo hanno riferito alcuni avvocati del giovane, in prigione da quasi due anni, al termine dell’udienza a Mansura (Egitto) a un capannello di cronisti tra cui il corrispondente dell’Ansa. Zaki presto fuori dal carcere Non si sa al momento quando Patrick Zaki uscirà dal carcere, riporta online l’agenzia di stampa. Ovvero se nella stessa giornata di oggi 7 dicembre oppure nei prossimi giorni. La prossima udienza del processo a suo carico si terrà il 1 febbraio 2022. “Bene, bene, grazie“: alzando il pollice, così Zaki aveva risposto prima del verdetto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Lo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo studente egiziano, 30 anni, dell’Università di Bologna. “Anche se non è stato assolto” dalle accuse. Lo hanno riferito alcuni avvocati del giovane, in prigione da quasi due anni, al termine dell’udienza a Mansura () a un capannello di cronisti tra cui il corrispondente dell’Ansa.presto fuori dal carcere Non si sa al momento quandouscirà dal carcere, riporta online l’agenzia di stampa. Ovvero se nella stessa giornata di oggi 7 dicembre oppure nei prossimi giorni. La prossima udienza del processo a suo carico si terrà il 1 febbraio 2022. “Bene, bene, grazie“: alzando il pollice, cosìaveva risposto prima del verdetto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Lo ...

