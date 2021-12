Orrore a Milano | anziano ammazzato con coltelli e una motosega | caccia a un rumeno

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 dicembre 2021), 7 dic — Sarebbe undi 35 anni il principale sospettato del brutale omicidio di Pierantonio Secondi, l’82enne milanese il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri dai carabinieri: secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’omicida si sarebbe introdotto nell’abitazione della propria vittima sfondando la porta con una, poi l’avrebbe assalito servendosi di duee dello stesso attrezzo da lavoro, infierendo con ferocia sul corpo. Il fatto criminoso sarebbe accaduto intorno alle 21 di domenica sera in uno stabile in zona Porta Romana. Leggi anche:a Bologna, immigrato rincorre la vicina cone coltello Nel mirino dei militari dell’Arma, come detto, vi è un 35enneche nei mesi scorsi era stato denunciato ...