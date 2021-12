La stagione della caccia – C’era una volta Vigata: il film tv torna per intero su Rai1 dopo le polemiche (Di martedì 7 dicembre 2021) dopo il grande disguido di settimana scorsa pare proprio che la Rai voglia porre rimedio. Stiamo parlando dello sciagurato taglio del finale del film La stagione della caccia – C’era una volta Vigata che ha lasciato a bocca asciutta gli spettatori del film tv basato sull’opera dell’immenso Andrea Camilleri, che si sono visti privati del finale del film in virtù della frettolosa messa in onda di una nuova puntata di Porta a porta. Per cercare di riparare, viste anche le polemiche, la rete ha deciso di mandare in onda, questa volta per intero, la pellicola girata da Roan Johnson che vede come interprete principale Francesco Scianna. L’appuntamento è per ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)il grande disguido di settimana scorsa pare proprio che la Rai voglia porre rimedio. Stiamo parlando dello sciagurato taglio del finale delLaunache ha lasciato a bocca asciutta gli spettatori deltv basato sull’opera dell’immenso Andrea Camilleri, che si sono visti privati del finale delin virtùfrettolosa messa in onda di una nuova puntata di Porta a porta. Per cercare di riparare, viste anche le, la rete ha deciso di mandare in onda, questaper, la pellicola girata da Roan Johnson che vede come interprete principale Francesco Scianna. L’appuntamento è per ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Alle 18:00 aspettiamo Alessandro Taverna e Gaia Trionfera alle Sale Apollinee per uno degli appuntamenti della no… - chetempochefa : Vi è piaciuto #CTCF? In attesa della prossima puntata vi regaliamo il decimo backstage della stagione ??… - LegaBasketA : Per la prima volta in stagione Jordan Parks è il Miglior Giocatore del turno! L'ala del Napoli Basket è stata vota… - mardigras__ : emily dickinson probabilmente m0rirà alla fine della stagione e clint pure ci resterà secco in hawkeye io fino a ch… - elgitanorex : @ViSal_Corecap Ha speso è pure tanto. Ma hanno rimpiazzato il buco Dzeko, hanno perso Bruno Peres che si alternava… -