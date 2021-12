La figlia di Ferrero | “Io non c’entro nulla | mio padre è fuori di testa”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il casocontinua. Dopo le dichiarazione del commercialista dell’ex presidente della Sampdoria, adesso tocca alladel Viperetta. Vanessa, anche lei indagata, si ritiene però estranea ai fatti, come ribadito ai microfoni dell’Ansa. Ecco le sue parole: “Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la, stadi. Io mi voglio levare da questo ginepraio.” Foto: sito ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... quando i problemi sono miei non tuoi, perdonamidiletta', così dovrebbe comportarsi. Io non c'ho manco i soldi per la spesa". In altre intercettazioni fatte a persone vicine aemerge ...... al quale chiede, si legge nell'ordinanza di misura cautelare, 'quali sono le richieste avanzate dallaVanessa', e Vidal spiega al suo interlocutore: 'Te la dico trasparentemente! Te ...Si trova nel carcere di San Vittore Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, arrestato nell'ambito dell'indagine della procura di Paola, in provincia ...Le intercettazioni della Procura di Paola che sta indagando su Massimo Ferrero, rivelano gli screzi tra l'ex presidente della Sampdoria e la figlia Vanessa ...