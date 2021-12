Juventus, un titolare out una settimana: Allegri nei guai (Di martedì 7 dicembre 2021) La Juventus dovrà fare a meno di un titolare per sette giorni; Allegri dovrà inventarsi qualcosa per le prossime due partite. Kulusevski (Getty Images)Malmo e Venezia; queste le prossime due partite della Juventus. In Champions la voglia di riscattare la sconfitta, pesante, di Stamford Bridge e la speranza di prendere il primo posto; volare agli ottavi come testa di serie sarà piuttosto complicato come, oltre alla vittoria, i bianconeri devono sperare anche in un passo false del Chelsea in casa dello Zenit. Per quanto riguarda il campionato, invece, Bonucci e compagni hanno l’obbligo di conquistare i tre punti contro i ragazzi di Zanetti. La Juventus deve continuare a risalire una classifica decisamente al di sotto delle aspettative; centottanta minuti in cui i bianconeri non potranno contare su un ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladovrà fare a meno di unper sette giorni;dovrà inventarsi qualcosa per le prossime due partite. Kulusevski (Getty Images)Malmo e Venezia; queste le prossime due partite della. In Champions la voglia di riscattare la sconfitta, pesante, di Stamford Bridge e la speranza di prendere il primo posto; volare agli ottavi come testa di serie sarà piuttosto complicato come, oltre alla vittoria, i bianconeri devono sperare anche in un passo false del Chelsea in casa dello Zenit. Per quanto riguarda il campionato, invece, Bonucci e compagni hanno l’obbligo di conquistare i tre punti contro i ragazzi di Zanetti. Ladeve continuare a risalire una classifica decisamente al di sotto delle aspettative; centottanta minuti in cui i bianconeri non potranno contare su un ...

