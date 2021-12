Green pass mezzi pubblici e scuola, regole restano per studenti (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Green pass è necessario per salire su autobus e metro dal 6 dicembre in Italia. Le regole valgono anche per gli studenti da 12 anni in su e non cambieranno. “Sull’obbligo di certificazione verde ‘semplice’ per gli studenti sui mezzi pubblici non abbiamo intenzione di operare deroghe”, diceì il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital. “Anzi, bisogna continuare su questa linea. Lo strumento sta funzionando, c’è stata una grande risposta da parte dei cittadini e poche multe, quindi va mantenuto. Su 70mila persone controllate ci sono state solo 130 multe e pochissime denunce. Va fatto un plauso ai cittadini italiani per il rispetto delle norme nel primo giorno di super Green ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilè necessario per salire su autobus e metro dal 6 dicembre in Italia. Levalgono anche per glida 12 anni in su e non cambieranno. “Sull’obbligo di certificazione verde ‘semplice’ per glisuinon abbiamo intenzione di operare deroghe”, diceì il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital. “Anzi, bisogna continuare su questa linea. Lo strumento sta funzionando, c’è stata una grande risposta da parte dei cittadini e poche multe, quindi va mantenuto. Su 70mila persone controllate ci sono state solo 130 multe e pochissime denunce. Va fatto un plauso ai cittadini italiani per il rispetto delle norme nel primo giorno di super...

