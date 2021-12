Genoa, Sabatini: «Diverse identità di vedute, non andrò» (Di martedì 7 dicembre 2021) Walter Sabatini non lavorerà per il nuovo Genoa americano. Il dirigente ha spiegato il motivo della sua decisione Ai microfoni di Rai Radio Uno, Walter Sabatini ha spiegato i motivi del suo no al Genoa. DICHIARAZIONI – «Non vado al Genoa, tra di noi non c’è identità di vedute nella gestione del club. Per cui questa è una cosa che non posso e non voglio fare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Walternon lavorerà per il nuovoamericano. Il dirigente ha spiegato il motivo della sua decisione Ai microfoni di Rai Radio Uno, Walterha spiegato i motivi del suo no al. DICHIARAZIONI – «Non vado al, tra di noi non c’èdinella gestione del club. Per cui questa è una cosa che non posso e non voglio fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : Ma non era fatta per #Sabatini al #Genoa? Ne prendono due? Tre? ?? - sconcertismo : A chi prendeva per il culo il Genoa per via del ripensamento di Sabatini, ecco pronto il sostituto: Johannes Spors.… - FantaMasterApp : 'Genoa, dietrofront di Sabatini: il messaggio del dirigente gela i tifosi rossoblù' - peterkama : Sabatini rivela: 'Non vado al Genoa perché non c'è identità di vedute nella gestione del club' - pianetagenoa : Sabatini: «Non vado al Genoa, manca identità di vedute con il club» - -