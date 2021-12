Festini | droga e truffe ai fedeli | don Francesco Spagnesi è stato condannato

Advertising

MediasetTgcom24 : Prato, droga e festini. parroco arrestato patteggia 3 anni e 8 mesi #DonFrancescoSpagnesi - cala_l_asso : RT @Massimilianosg3: #Firenze #Toscana La Nazione: Festini, droga e truffa ai fedeli: don Spagnesi patteggia tre anni e otto mesi di pena… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Prato, il parroco arrestato per festini e droga patteggia 3 anni e 8 mesi - Massimilianosg3 : #Firenze #Toscana La Nazione: Festini, droga e truffa ai fedeli: don Spagnesi patteggia tre anni e otto mesi di pe… - SkyTG24 : Prato, il parroco arrestato per festini e droga patteggia 3 anni e 8 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Festini droga

Il prete era stato arrestato per icon la, per aver sottratto denaro alla sua parrocchia e per aver truffato i fedeli. Per lui cade l'accusa di tentate lesioni gravi, ipotizzata sulla ...Nessuno sapeva di queicon uomini conosciuti in chat, con professionisti scelti per la loro inclinazione sessuale e per la disponibilità ad assumere. Una notizia che ha sconvolto tutti. ...Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con la droga e per aver sottratto denaro alla sua parrocchia, ha patteggiato 3 anni e 8 mesi davanti al gip del tribunale di Prato. Per il pret ...Pena quantificata per spaccio e per l’appropriazione delle offerte dei fedeli. Cade l’accusa di lesioni per aver taciuto malattie sessualmente trasmissibili ...