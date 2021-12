Federica Pellegrini, che Iena: 'Gli uomini mi aspettavano al varco, invece io...' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una serata da... Iena. Federica Pellegrini, ospite e conduttrice per una sera del programma di Italia 1, ha proposto un monologo sugli uomini. "Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una serata da..., ospite e conduttrice per una sera del programma di Italia 1, ha proposto un monologo sugli. "Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del ...

Advertising

Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - FBiasin : È impossibile far stare tutto il suo palmarès in un tweet, ma è doveroso celebrarla: con la vittoria nei 200 sl agl… - tvdellosport : ??????Dopo 2 medaglie olimpiche, 11 mondiali, 20 europee, 8 mondiali in vasca corta e 17 continentali in distanza brev… - franconemarisa : RT @LaStampa: Federica Pellegrini: “In questi anni mi sono dovuta confrontare più con gli uomini, tanti in attesa di mio disastro” https://… - nickginetti : 'Federica Pellegrini si e tolta le scarpe per Ornella Vanoni' @NicoSavi e @mafaldina88 ???????????????? #LeIene -