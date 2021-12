F1 | Oscar Piastri svolgerà i test rookie di Abu Dhabi con Alpine

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021) Nell’attesa di un ipotetico posto fisso per il futuro,disputerà idi F1 connei giorni seguenti alla conclusione del Mondiale 2021. Il pilota australiano è attualmente ad un passo dal titolo in F2, categoria che di fatto ha ipotecato dopo il round di Jeddah (Arabia Saudita). Il portacolori di Prema ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono molto entusiasta di guidare neidi Abu. Sarà il mio primo giorno ufficiale nel mio nuovo team per il prossimo anno”. Ricordiamo infatti lo status di terza guida che nelle scorse settimane è stato assegnato al 20enne nativo di Melbourne. L’ex campione della FIA F3, debuttante quest’anno nella F2, ha continuato dicendo: “Ogni giorno in una ...