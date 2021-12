Eric Bischoff: “Ecco cos’ho sbagliato in WWE” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una delle personalità extra-ring più importanti nella storia del Wrestling amEricano è Eric Bischoff, il quale, in seguito al fallimento della sua WCW con conseguente acquisto da parte della WWE, ha trovato casa proprio presso la federazione dei McMahon, dove ha ricoperto ruoli sia sotto i riflettori sia dietro le quinte; ai microfoni di Oral Sessions, podcast di Renee Paquette, ha rivelato il più grande errore commesso a Stamford. Il pensiero altrui “Ho pensato molto a questo, anche perché mi è stato più volte chiesto dalle altre persone, che mi hanno quasi costretto a pensarci. Ecco cos’ho sbagliato. Sono arrivato in WWE troppo preoccupato del modo in cui le altre persone mi vedevano. E dicendo ciò, non mi riferisco alle persone per strada, ma a quelle appartenenti ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una delle personalità extra-ring più importanti nella storia del Wrestling amano è, il quale, in seguito al fallimento della sua WCW con conseguente acquisto da parte della WWE, ha trovato casa proprio presso la federazione dei McMahon, dove ha ricoperto ruoli sia sotto i riflettori sia dietro le quinte; ai microfoni di Oral Sessions, podcast di Renee Paquette, ha rivelato il più grande errore commesso a Stamford. Il pensiero altrui “Ho pensato molto a questo, anche perché mi è stato più volte chiesto dalle altre persone, che mi hanno quasi costretto a pensarci.. Sono arrivato in WWE troppo preoccupato del modo in cui le altre persone mi vedevano. E dicendo ciò, non mi riferisco alle persone per strada, ma a quelle appartenenti ...

