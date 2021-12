**Egitto: l'amico di Zaki, 'non vedo l'ora di abbracciarlo forte a Bologna'** (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Non me l'aspettavo e all'inizio ero un po' sotto shock. Non siamo abituati a ricevere buone notizie sul processo, ma oggi sono molto contento per lui, la sua famiglia e per tutti quelli che hanno portato avanti la campagna per la libertà di Patrick". Così parla all'Adnkronos Rafael Garrido Alvarez, amico prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick Zaki, quando frequentava il master in studi di genere all'Università Alma Mater di Bologna. "Ho veramente tanto da dirgli, mi manca molto. Vorrei raccontargli del master e abbracciarlo forte. Patrick è un carissimo amico e purtroppo si sarebbe dovuto laureare con noi, ma non è andata così", prosegue Garrido Alvarez, sottolineando di aver sentito nelle ore successive alla notizia "i nostri amici e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Non me l'aspettavo e all'inizio ero un po' sotto shock. Non siamo abituati a ricevere buone notizie sul processo, ma oggi sono molto contento per lui, la sua famiglia e per tutti quelli che hanno portato avanti la campagna per la libertà di Patrick". Così parla all'Adnkronos Rafael Garrido Alvarez,prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick, quando frequentava il master in studi di genere all'Università Alma Mater di. "Ho veramente tanto da dirgli, mi manca molto. Vorrei raccontargli del master e. Patrick è un carissimoe purtroppo si sarebbe dovuto laureare con noi, ma non è andata così", prosegue Garrido Alvarez, sottolineando di aver sentito nelle ore successive alla notizia "i nostri amici e ...

**Egitto: l'amico di Zaki, 'non vedo l'ora di abbracciarlo forte a Bologna'** Il Tempo Egitto: Patrick Zaki può lasciare il carcere dopo 669 giorni Dopo 669 giorni dietro le sbarre il ricercatore Patrick Zaki potrà lasciare il carcere, ma la sua vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa Dopo 669 giorni dietro le sbarre Patrick Zaki potrà lasci ...

Patrick Zaki, scarcerato ma non assolto: il ricatto egiziano continua Un passo in avanti, importante, per certi versi insperato. Ma si sa: nello Stato di polizia chiamato Egitto, quello di giustizia è un concetto alquanto vacuo.

