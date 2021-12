Donizetti Opera 2021: festival da record, ma non sono i numeri a renderlo speciale (Di martedì 7 dicembre 2021) Bergamo. La settima edizione del Donizetti Opera, la rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti, si è conclusa dopo aver tinto di bellezza la città per tre settimane. Tre titoli con cast internazionali, due teatri con capienza al cento per cento – per la prima volta dall’inizio della pandemia -, 92 giornalisti accreditati e 10.392 presenze, superiori persino all’anno d’oro 2019, in cui si era arrivati al record di 10.293. Diversamente dalle oggettive apparenze, non sono stati i numeri a fare la differenza. Oltre alla qualità delle tre produzioni proposte (“L’Elisir D’amore” e “La Fille du régiment” di Gaetano Donizetti e “Medea in Corinto” di Giovanni Simon Mayr), è stata l’attenzione all’inclusione a rendere speciali le tre settimane di programmazione. Lo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Bergamo. La settima edizione del, la rassegna promossa dalla Fondazione Teatro, si è conclusa dopo aver tinto di bellezza la città per tre settimane. Tre titoli con cast internazionali, due teatri con capienza al cento per cento – per la prima volta dall’inizio della pandemia -, 92 giornalisti accreditati e 10.392 presenze, superiori persino all’anno d’oro 2019, in cui si era arrivati aldi 10.293. Diversamente dalle oggettive apparenze, nonstati ia fare la differenza. Oltre alla qualità delle tre produzioni proposte (“L’Elisir D’amore” e “La Fille du régiment” di Gaetanoe “Medea in Corinto” di Giovanni Simon Mayr), è stata l’attenzione all’inclusione a rendere speciali le tre settimane di programmazione. Lo ...

