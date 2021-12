Corsa all’acquisto di Tv con il bonus (Di martedì 7 dicembre 2021) Le richieste di bonus tv a quota 134 milioni, parte l’iter del rifinanziamento Il Sole 24 Ore, pagina 18, di Enrico Netti. Non si erano mai visti gli elimina-code nei negozi di elettronica di consumo. Da alcuni mesi sono diventati la regola nei reparti audiovideo dei negozi dell’elettronica di consumo per gestire il flusso di clienti che vogliono acquistare un nuovo tv utilizzando il bonus rottamazione e il bonus tv. Al 24 novembre sono stati erogati poco più di 2,2 milioni di contributi per un importo complessivo di 134 milioni di euro, di cui 93,6 milioni per il bonus rottamazione e i restanti per il bonus tv. Da agosto alla fine di novembre le famiglie hanno acquistato oltre 1,6 milioni di apparecchi tra tv decoder grazie ai due bonus. Con questo ritmo e queste premesse a fine anno ... Leggi su tvzoom (Di martedì 7 dicembre 2021) Le richieste ditv a quota 134 milioni, parte l’iter del rifinanziamento Il Sole 24 Ore, pagina 18, di Enrico Netti. Non si erano mai visti gli elimina-code nei negozi di elettronica di consumo. Da alcuni mesi sono diventati la regola nei reparti audiovideo dei negozi dell’elettronica di consumo per gestire il flusso di clienti che vogliono acquistare un nuovo tv utilizzando ilrottamazione e iltv. Al 24 novembre sono stati erogati poco più di 2,2 milioni di contributi per un importo complessivo di 134 milioni di euro, di cui 93,6 milioni per ilrottamazione e i restanti per iltv. Da agosto alla fine di novembre le famiglie hanno acquistato oltre 1,6 milioni di apparecchi tra tv decoder grazie ai due. Con questo ritmo e queste premesse a fine anno ...

