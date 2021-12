Champions | Real Madrid-Inter 2-0

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildi Carlo Ancelotti non fa sconti e supera l’2-0 nella sesta e ultima giornata del Girone D diLeague: blancos primi con 15 punti, nerazzurri secondo a quota 10. Gli spagnoli chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Kroos, per poi raddoppiare nella ripresa con Asensio dopo il cartellino rosso a Barella che sarà costretto a saltare l’andata degli ottavi di finale di. I blancos partono bene e al 3? si rendono pericolosi con Vinicius. L’reagisce con Brozovic prima e Perisic poi ma senza fortuna. Ma ilè cinico e al 17? passa: palla a Kroos che dai 20 metri fa partire la conclusione che batte Handanovic. L’ci prova con Lautaro e ancora Perisic ma ilè sempre ...