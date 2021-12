Biden e Putin | summit virtuale in corso Ucraina | carri armati russi sul confine

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden con gli alleati europei a sostegno alla sovranità dell'Ucraina. Usa, Italia, Germania, Francia e Regno Unito… - Corriere : Biden-Putin, oggi il summit online: Ucraina e Nato al centro dell’incontro - TgLa7 : #Biden informerà i leader europei dopo il summit con Putin - Agricolturabio1 : RT @marcodimaio: Colloquio tra #Biden e #Putin sull'Ucraina. Il presidente USA prima del confronto ha chiamato i partner #Merkel, #Macron e… - NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ?????????? La conversazione tra Putin e Biden è durata esattamente due ore. La riunione è appena terminata. -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Putin

In corso il vertice virtuale tra il presidente russo , Vladimire l'omologo Usa, Joeè collegato dalla sua residenza di Sochi, mentredalla 'Situation Room' della Casa Bianca. La foto del summit virtuale è stata difusa dal Cremlino: il presidente russo a capo di ...Alle 16, ora italiana è iniziato il summit in videoconferenza tra Joee Vladimirsull'Ucraina. Le borse sembrano concentrate però sulle notizie positive. In particolare Omicron, secondo ...Il vertice tra il presidente americano e l'omologo russo è iniziato con cordiali saluti. Tra gli argomenti che tratteranno anche le tensioni con Kiev. Ma nello stesso momento forze militari russe sono ...Un colloquio telefonico tra il presidente Usa, Joe Biden, il premier francese Emmanuel Macron e quello britannico, Boris ...