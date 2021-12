Amici 21, Fabrizio Prolli critica i ballerini e spara ancora a zero su Carola: “Solita minestra riscaldata” (Di martedì 7 dicembre 2021) Amici 21 prosegue all’insegna della polemica. Nell’ultima puntata dal daytime andata in onda, infatti, gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi sono stati puniti a causa del disordine tenuto in casetta. Come se ciò non bastasse, inoltre, Fabrizio Prolli è tornato a sparare a zero sui ballerini. L’ex marito di Veronica Peparini ed … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 7 dicembre 2021)21 prosegue all’insegna della polemica. Nell’ultima puntata dal daytime andata in onda, infatti, gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi sono stati puniti a causa del disordine tenuto in casetta. Come se ciò non bastasse, inoltre,è tornato are asui. L’ex marito di Veronica Peparini ed … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

