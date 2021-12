Almanacco del 07-12-2021 ore 07 | 30

(Di martedì 7 dicembre 2021)del giorno Martedì 7 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Ambrogio ambroso auguri a tutti coloro che portano Questo è il nome Y viene proprio dal termine Greco ambrotos immortale al significato curare di destinato alla vita eterna Zane via Sant’Ambrogio l’inverno sarà Moggio dice il proverbio i nati di oggi Gian Lorenzo Bernini Gad Lerner Laura Torrisi e noi andiamo a fare invece gli auguri ai nostri Roger a tutti gli abruzzesi è che conosciamo qualcuno ce l’abbiamo è anche insomma in un intorno a noi insomma ai bimbi Vabbè allora Martina Tanti auguri di buon compleanno amartilo facciamo anche poi salutiamo Manuela Sabrina Viviana Isabel e ragazzi Siete veramente tantissimi Vi auguriamo una meravigliosa giornata gli amici che festeggiano anche la Sant’Ambrogio è grande festa grande festa e allora Viaggio nel tempo lo facciamo ...

GROSSETO " Martedì 7 dicembre , Sant'Ambrogio vescovo dottore, il sole sorge alle 7.32 e tramonta alle 16.39. Accadeva oggi: 43 a. C. " Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco ...Grazie alla Luna in fase crescente è tempo di raccogliere i 'rami', ovvero i sempreverdi e le bacchegiardino - obosco - per realizzare decorazioni che rallegreranno la casa durante le feste. Ma un bellissimo effetto lo regaleranno anche le bulbose, soprattutto i giacinti, pronti a donare colorate e ...L'almanacco Barbanera di oggi, martedì 7 dicembre. Il Santo del giorno Oggi è il 7 dicembre, si festeggia Sant'Ambrogio. Il nome Ambrogio viene dal termine greco ?µß??t?? (ambrotos), ...In una discoteca di Corinaldo nelle Marche, durante un concerto di Sfera Ebbasta, uno spray al peperoncino causa il panico tra i presenti, che si accalcano confusamente verso l'uscita: il bilancio è d ...