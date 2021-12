Tutto pronto per la finale di X Factor. Ecco quando andrà in onda (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche l’ultima edizione di X Factor sta per finire. Dopo un lungo percorso, finalmente, i concorrenti rimasti in gara sono pronti ad affrontare la sfida finale. Si tratterà di una serata molto movimentata che, oltre a decretare il vincitore, vedrà anche sul palco la presenza di ospiti molto importanti come i Maneskin e i Coldplay. Manuel Agnelli, in particolare, ha ammesso di essere molto fiero del gruppo guidato da Damiano: Per me sono l’esempio che un ragazzo che si mette a suonare oggi può aspirare ad esportare la propria musica. Io sono nato in un’Italia in cui un musicista non sperava di uscire da qui. Invece ora i Maneskin sono un fenomeno internazionale. Abbonati subito a Sky per non perdere i prossimi contenuti La battaglia finale di X Factor Previous Next Fullscreen Nell’ultima ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche l’ultima edizione di Xsta per finire. Dopo un lungo percorso, finalmente, i concorrenti rimasti in gara sono pronti ad affrontare la sfida. Si tratterà di una serata molto movimentata che, oltre a decretare il vincitore, vedrà anche sul palco la presenza di ospiti molto importanti come i Maneskin e i Coldplay. Manuel Agnelli, in particolare, ha ammesso di essere molto fiero del gruppo guidato da Damiano: Per me sono l’esempio che un ragazzo che si mette a suonare oggi può aspirare ad esportare la propria musica. Io sono nato in un’Italia in cui un musicista non sperava di uscire da qui. Invece ora i Maneskin sono un fenomeno internazionale. Abbonati subito a Sky per non perdere i prossimi contenuti La battagliadi XPrevious Next Fullscreen Nell’ultima ...

Advertising

ProVercelli1892 : Tutto pronto per l’arrivo dei leoni! ???? #LamiaFamiglia #ProVercelli #ForzaPRO #BiancheCasacche #SerieC #NoiConVoi - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Tutto pronto per #RomaInter ?????? @Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo #ForzaInter #RomaInter - SkySportMotoGP : ?? Tutto pronto al Moto Ranch di @ValeYellow46 per la #100kmDeiCampioni 2021 ? ?? Presenti tra gli altri anche Vinale… - Agenzia_Ansa : PHOTOANSA2021 | Tutto pronto al Maxxi per la presentazione del libro fotografico che raccoglie, negli scatti dei fo… - letagliatellee : RT @ipermeggato: è tutto apparecchiato ma non è ancora pronto da mangiare… @letagliatellee -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Roma, la battaglia del seggio vacante. Conte "perplesso", Calenda: "Pronto a candidarmi se scende in campo" Sul tutto aleggia l'ombra del leader di Azione, Carlo Calenda, che si dice pronto a candidarsi - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari - qualora dovesse scendere in campo l'ex premier ...

Firenze accende il Natale 2021 Tutto pronto per il Natale 2021 a Firenze, con la città che si sta vestendo di luci e ha pronte una serie di iniziative per grandi e piccini. Come ormai tradizione tornano il festival delle luci F - ...

E Macbeth sia. Tutto pronto per la prima della Scala La Stampa Natale 2021 si accende di luce, al via iniziative per grandi e piccini Firenze – Tutto pronto per il Natale 2021 a Firenze, con la città che si sta vestendo di luci e ha pronte una serie di iniziative per grandi e piccini, e, come ormai tradizione, tornano il festival de ...

Piazza Fera, inutilizzabili le intercettazioni telefoniche “la mafia colpisce ancora” COSENZA – “Abbiamo appreso che nei giorni scorsi sono state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni telefoniche che riguardano i lavori di piazza Fera. Su di esse poggia l’intero impianto accusat ...

Sulaleggia l'ombra del leader di Azione, Carlo Calenda, che si dicea candidarsi - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari - qualora dovesse scendere in campo l'ex premier ...per il Natale 2021 a Firenze, con la città che si sta vestendo di luci e ha pronte una serie di iniziative per grandi e piccini. Come ormai tradizione tornano il festival delle luci F - ...Firenze – Tutto pronto per il Natale 2021 a Firenze, con la città che si sta vestendo di luci e ha pronte una serie di iniziative per grandi e piccini, e, come ormai tradizione, tornano il festival de ...COSENZA – “Abbiamo appreso che nei giorni scorsi sono state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni telefoniche che riguardano i lavori di piazza Fera. Su di esse poggia l’intero impianto accusat ...