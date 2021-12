Simone Bianchi, carriera e curiosità sull’illustratore italiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il lucchese Simone Bianchi è uno degli illustratori italiani più conosciuti nel mondo. Ha collaborato infatti con la DC Comics e successivamente in esclusiva con la Marvel, disegnando negli anni personaggi come Spider Man, Thor e Green Lantern. Scopriamo di più su di lui e sulla sua carriera. Nato a Lucca, il 10 luglio del 1972 Simone Bianchi è innanzitutto un illustratore specializzato in comics, ma è anche un pittore, un designer e un insegnante d’arte. Ha lavorato su Detective Comics, Green Lantern e Wolverine, ha disegnato parecchie cover per gruppi rock, ha collaborato allo sviluppo di videogame e firmato migliaia di vignette. Quando ha cominciato a disegnare Simone Bianchi, l’italiano che disegna per la Marvel (sito personale ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il luccheseè uno degli illustratori italiani più conosciuti nel mondo. Ha collaborato infatti con la DC Comics e successivamente in esclusiva con la Marvel, disegnando negli anni personaggi come Spider Man, Thor e Green Lantern. Scopriamo di più su di lui e sulla sua. Nato a Lucca, il 10 luglio del 1972è innanzitutto un illustratore specializzato in comics, ma è anche un pittore, un designer e un insegnante d’arte. Ha lavorato su Detective Comics, Green Lantern e Wolverine, ha disegnato parecchie cover per gruppi rock, ha collaborato allo sviluppo di videogame e firmato migliaia di vignette. Quando ha cominciato a disegnare, l’che disegna per la Marvel (sito personale ...

