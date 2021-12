Advertising

Agenzia_Ansa : Dalla mezzanotte, le mascherine anti-Covid sono tornate obbligatorie all'aperto nel centro storico e nelle vie dell… - CarloCalenda : Ps penso che @gualtierieurope sia una persona perbene che può portare investimenti a Roma. Ma se non avrà il coragg… - sportli26181512 : #Roma, dalla semifinale di Champions alla fragilità attuale: gli errori che pesano: Da Nzonzi e Pastore a Pau Lopez… - Bertolca10 : Con l'introduzione del #supergreenpass, da #Roma arriva la prima notizia di un multato, sorpreso dalla Polizia Loca… - solorobabuona : Le 10 domande che vorrebbero fare a Mourinho (salvo poi dal vivo con la evve moscia fave figuve di vevda) poi i Fri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dalla

Corriere dello Sport.it

L'evento, organizzatosocietà di criptovalute, andrà in scena in pieno centro apresso "La Lanterna" in Via Tomacelli . Nell'occasione verranno illustrate le strategie di marketing che ...semifinale di Champions League al settimo posto in classifica, lontano da ogni proposito di rimonta. In tre anni e mezzo laè crollata nelle ambizioni tecniche pur vedendo crescere le ...(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Black mafia" con la regia di Romano Montesarchio ... ANSA ne ha parlato in esclusiva con Sergio Nazzaro, autore del libro inchiesta "Mafia nigeriana" dall quale trae ...Ore 8, 6 dicembre 2021. Bus e metro come sempre gremiti nella Capitale. Località: piazzale Flaminio, fermata dell’autobus. Un uomo di nazionalità romena viene pizzicato dalla polizia locale senza l’in ...