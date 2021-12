“Qualcuno non credeva più in me”: la dichiarazione a sorpresa dell’attaccante! (Di martedì 7 dicembre 2021) Sì, se pensiamo a solamente pochi mesi fa, l’attaccante aveva difficoltà a trovare squadra. E ora, invece, sta facendo le fortune dell’Empoli. Scavalcato da tempo il titolarissimo Mancuso, l’ex Inter sta segnando gol a raffica. E non a caso si è conquistato il posto nell’attacco della formazione toscana. E non vuole più lasciarlo, ormai è inamovibile! L’attaccante sbotta: “Nessuno credeva più in me! Ora voglio la doppia cifra” Empoli, attaccante, Pinamonti Andrea Pinamonti ha ormai conquistato tutti all’Empoli: allenatore, tifosi e società. E ora è diventato un intoccabile nell’undici azzurro. Con il gol di oggi rifilato all’Udinese son già 6 i gol segnati in campionato: ovvero gli stessi di calciatori come Ibrahimovic, Arnautovic e Candreva. Insomma, uno score a dir poco invidiabile quello del classe 1999. E allora non possono che confermare le sue qualità ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Sì, se pensiamo a solamente pochi mesi fa, l’attaccante aveva difficoltà a trovare squadra. E ora, invece, sta facendo le fortune dell’Empoli. Scavalcato da tempo il titolarissimo Mancuso, l’ex Inter sta segnando gol a raffica. E non a caso si è conquistato il posto nell’attacco della formazione toscana. E non vuole più lasciarlo, ormai è inamovibile! L’attaccante sbotta: “Nessunopiù in me! Ora voglio la doppia cifra” Empoli, attaccante, Pinamonti Andrea Pinamonti ha ormai conquistato tutti all’Empoli: allenatore, tifosi e società. E ora è diventato un intoccabile nell’undici azzurro. Con il gol di oggi rifilato all’Udinese son già 6 i gol segnati in campionato: ovvero gli stessi di calciatori come Ibrahimovic, Arnautovic e Candreva. Insomma, uno score a dir poco invidiabile quello del classe 1999. E allora non possono che confermare le sue qualità ...

