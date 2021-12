Pierrel | via libera alla vendita di Orabloc in Grecia

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Spa, provider globale dell’industria farmaceutica, comunica che la propria controllataPharma ha ottenuto l’autorizzazionecommercializzazione inper l’anestetico dentale di punta bya base di Articaina,®. IL Gruppo ha una consolidata posizione commerciale negli Usa, Italia, Europa, Balcani, Russia, paesi Cis, oltre che in Albania, Sudan, Taiwan ed Indonesia. Inoltre,attualmente commercializza oltre 32 referenze prodotto in 28 diversi Paesi ed ha in corso oltre 30 nuove registrazioni del proprio anestetico®. L’Ad diPharma, Fabio Velotti, dichiara: “Quello dellaè un ulteriore tassello che consolida la presenza di ...

attualmente commercializza oltre 32 referenze prodotto in 25 diversi Paesi ed ha in corso oltre 30 nuove registrazioni del proprio anestetico Orabloc®. Con sede a Capua, in provincia di ......3420 atteso un allungo verso 0,3660, picco di settembre e minimo di fine luglio, poilibera ...Buona performance ieri per(+2,95% a 0,2440 euro) in scia ai risultati dei primi nove ...Pierrel Pharma ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Bosnia-Herzegovina per l’anestetico dentale, prodotto di punta dell’azienda, a base di Articaina, Orabloc®. A cpmunicarlo è Pier ...