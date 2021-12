Medici, 26 i sospesi al Ruggi: ci sono i no vax (Di lunedì 6 dicembre 2021) di Erika Noschese sono 26, ad oggi, i Medici del Ruggi sospesi perché non vaccinati; di questi, una decina sono stati reintegrati perché sottoposti al vaccino. In totale, sono 54 gli atti amministrativi sui quali ha lavorato l’ordine ma non si tratta solo di sospensioni anche di avvertimenti o revoche. Lo ha annunciato il presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D’Angelo spiegando che, in diversi casi, ci sono state anche difficoltà in quanto i Medici, iscritti all’Ordine di Salerno, erano momentaneamente impegnati in altre città d’Italia e, pur essendo vaccinati, all’Asl non risultava, ragion per cui è scattato l’avvertimento e, in alcuni casi, anche la sospensione, in attesa dei dovuto chiarimenti. D’Angelo smentisce ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 6 dicembre 2021) di Erika Noschese26, ad oggi, idelperché non vaccinati; di questi, una decinastati reintegrati perché sottoposti al vaccino. In totale,54 gli atti amministrativi sui quali ha lavorato l’ordine ma non si tratta solo di sospensioni anche di avvertimenti o revoche. Lo ha annunciato il presidente dell’Ordine deidi Salerno, Giovanni D’Angelo spiegando che, in diversi casi, cistate anche difficoltà in quanto i, iscritti all’Ordine di Salerno, erano momentaneamente impegnati in altre città d’Italia e, pur essendo vaccinati, all’Asl non risultava, ragion per cui è scattato l’avvertimento e, in alcuni casi, anche la sospensione, in attesa dei dovuto chiarimenti. D’Angelo smentisce ...

