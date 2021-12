Massimo Ferrero arrestato, le accuse contro ‘Viperetta’. Custodia cautelare in carcere (Di lunedì 6 dicembre 2021) Scatta l’arresto per il presidente della Sampdoria. A finire in manette è Massimo Ferrero, in seguito all’inchiesta avviata per reati societari e bancarotta. Nessun coinvolgimento del club blucerchiato nel reato. Immediato il mandato di arresto da parte della Guardia di Finanza, con il trasferimento del presidente presso la struttura penitenziaria di San Vittorie a Milano. “Avevo 14 anni e andai in un carcere minorile. Mia madre mi passava sigarette di contrabbando. Una storia adolescenziale, visto che stavo con una ragazzina figlia di un vigile che non approvava la nostra relazione, era un malato di mente. Gli diedi uno schiaffo quando mi fermò col motorino e mi portò in carcere”. Il racconto del presidente della Sampdoria fa luce su un personaggio sempre molto contestato dalla tifoseria. Privo di filtri, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Scatta l’arresto per il presidente della Sampdoria. A finire in manette è, in seguito all’inchiesta avviata per reati societari e bancarotta. Nessun coinvolgimento del club blucerchiato nel reato. Immediato il mandato di arresto da parte della Guardia di Finanza, con il trasferimento del presidente presso la struttura penitenziaria di San Vittorie a Milano. “Avevo 14 anni e andai in unminorile. Mia madre mi passava sigarette di contrabbando. Una storia adolescenziale, visto che stavo con una ragazzina figlia di un vigile che non approvava la nostra relazione, era un malato di mente. Gli diedi uno schiaffo quando mi fermò col motorino e mi portò in”. Il racconto del presidente della Sampdoria fa luce su un personaggio sempre molto contestato dalla tifoseria. Privo di filtri, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - Gazzetta_it : Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza: bancarotta e reati societari - telodogratis : Arrestato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria - cronaca_news : Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta il presidente della Sampdoria: club non coinvolto -